Prefeitura de Machado inaugura Arena Zuza

Inauguração da Arena Zuza: um marco na revitalização da praça Antônio Carlos de Machado!

Foto: Prefeitura de Machado

Com imensa satisfação, a Administração Municipal compartilha o brilhante momento da inauguração da Arena Zuza, um marco significativo na revitalização da Praça Antônio Carlos, coração de Machado. A cerimônia fez parte do 2º Pré-Carna de Machado e estreou a revitalização do Epidaur​o.

No evento, foi testemunhada não apenas a inauguração de uma nova infraestrutura, mas também um compromisso renovado com o crescimento e a prosperidade de Machado. A Arena Zuza, com sua imponente cobertura galvanizada termoacústica de 420 metros quadrados, está pronta para ser um local de encontros, cultura e alegria.

Desde a troca completa da iluminação até a restauração cuidadosa do Coreto, do Castelinho, do Obelisco e da Fonte Luminosa, cada detalhe foi pensado para preservar a rica herança de Machado.

Agradecimentos são estendidos a todas as autoridades presentes, especialmente ao Prefeito Maycon Willian da Silva, ao Presidente da Câmara Municipal José Miguel Oliveira, ao Vice-Prefeito Joel Nogueira Mendes, ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo João Alexandre Moura, a Assessora do Deputado Federal Dimas Federal Alice, os vereadores (as) Antônio Ribeiro, Clayton Nery, Dirce Alves e Reinaldo Conti, e à família do homenageado.

Destaca-se a execução do Hino Nacional pela Corporação Musical União de Machado e a belíssima homenagem ao Professor Roosevelt “Zuza” dos Reis Carvalho Dias. Sua biografia é um testemunho inspirador de dedicação à educação, esporte, cultura e serviço comunitário.

Ao encerrar oficialmente o lançamento, reitera-se o desejo de que a Arena Zuza seja um farol de inspiração para as gerações futuras, um símbolo de dedicação ao progresso e à comunidade.

Agradecimentos a todos que se fizeram presentes, contando com a participação ativa de todos na construção de um futuro mais próspero para Machado

Fonte: Prefeitura de Machado