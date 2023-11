Prefeitura de Machado ilumina campo do distrito de Douradinho

Prefeitura de Machado também está investindo na iluminação pública de toda a cidade

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, concluiu a obra de iluminação do campo do distrito de Douradinho. O campo, que é um dos principais espaços de lazer e convivência da comunidade, agora está linda e iluminada, proporcionando mais segurança e conforto para os moradores.

Essa, foi uma demanda indicada pela vereadora Laudicéia Ribeiro, moradora do distrito, que recebeu as solicitações da população local e encaminhou ao poder executivo que atendeu de prontidão.

Além da iluminação do campo, a Prefeitura também realizou outras melhorias no distrito, como:

Asfaltamento do morro de Douradinho

Sinalização horizontal nas ruas

Instalação do parquinho de madeira

Repasse do recurso de 50 mil reais para realização da Festa de Douradinho

Cursos de qualificação profissional para geração de emprego e renda

Essas melhorias são um resultado do compromisso com o desenvolvimento do distrito de Douradinho. A administração está trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento econômico da região.

Além das melhorias realizadas no distrito de Douradinho, a Prefeitura de Machado também está investindo na iluminação pública de toda a cidade. A iluminação LED, que é mais econômica e eficiente, está sendo implantada em praças, ruas, avenidas e outros espaços públicos.

Neste ano, a Prefeitura realizou a troca da iluminação da Praça Antônio Carlos, do Cristo, da Casa da Cultura, das pracinhas e parquinhos de lazer, da Prainha e do Letreiro “Eu Amo Machado” na entrada da cidade e de muitos outros lugares.

Essas benfeitorias contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando mais segurança e conforto. Também ajudam a valorizar o patrimônio histórico e cultural da cidade.