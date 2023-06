Prefeitura de Lavras se reúne com a empresa Vale

Foi discutida a construção do novo presídio em Lavras, além de tratar as questões das licenças ambientas

Foto: Prefeitura de Lavras

Representantes das Secretarias de Obras, Desenvolvimento Urbano e Serviços e de Meio Ambiente se reuniram na última quinta-feira (22), com membros da empresa Vale.

A reunião foi realizada na prefeitura e teve como objetivo discutir sobre a construção do novo presídio em Lavras, além de tratar as questões das licenças ambientas, para diminuir ao máximo os impactos ambientais com a obra.

A construção do novo presídio faz parte de um termo de compromisso firmado entre o Governo de Minas, o Ministério Público e a empresa Vale que será a responsável pela obra.

Fonte: Prefeitura de Lavras