Prefeitura de Lavras realiza mais uma edição do Cidadania e Saúde

É necessário levar uma cópia do RG e CPF de todos os familiares da casa, declaração escolar dos filhos e um comprovante de residência para realizar a atualização.

Foto: Prefeitura de Lavras

Neste sábado, 22, será realizada mais uma edição do Cidadania & Saúde, de 8h às 12h, no bairro Fonte Verde, próximo ao Cmei Maria Olímpia Alves de Melo.

Uma ação do Governo de Lavras por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Várias atividades serão ofertadas como pesagem, medição, vacinação, aferição de pressão e glicemia, atualização do cartão de vacina, inclusão e atualizações do Cadastro Único, acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Fonte: Prefeitura de Lavras