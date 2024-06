Prefeitura de Lavras realiza Governo Itinerante no Vista do Lago

O Governo Itinerante é um projeto inovador que visa levar a administração municipal diretamente para perto da população.

Foto: Prefeitura de Lavras

No dia 6 de junho a Praça do bairro Vista do Lago receberá o Governo Itinerante. Das 9h às 16h, os moradores terão a oportunidade de usufruir dos serviços, programas, projetos e até mesmo do gabinete da prefeita, que serão disponibilizados no local.

O Governo Itinerante é um projeto inovador que visa levar a administração municipal diretamente para perto da população. Reconhecendo a importância de estar acessível e atender às necessidades da comunidade de forma mais efetiva, a prefeitura decidiu levar seus serviços até os bairros.

Durante o evento, os moradores terão acesso aos serviços públicos. Serão oferecidos atendimentos nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, ouvidoria municipal, entre outras. Os programas e projetos desenvolvidos pela prefeitura também estarão disponíveis para informações.

O Governo Itinerante busca fortalecer a relação entre a administração pública e a comunidade, promovendo uma maior participação popular.

Fonte: Prefeitura de Lavras