Prefeitura de Lavras realiza campanha no trânsito, para pessoas idosas e com deficiência

O objetivo é conscientizar e alertar a população sobre a importância do respeito às vagas especiais de estacionamento destinadas às Pessoas com Deficiência (PCD) e também as Pessoas Idosas.

Foto: Prefeitura de Lavras

Para encerrar as atividades nessa sexta-feira, 1, está sendo realizada uma blitz educativa na Praça Doutor Augusto Silva.

Durante essa semana, a Prefeitura Municipal de Lavras, por meio da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade junto com o Educat, realizou ações da campanha “Essa Vaga Não é Sua Nem Por Um Minuto” em vários pontos da cidade.

Fonte: Prefeitura de Lavras