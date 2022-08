Prefeitura de Lavras oferece curso para gestantes

Para participar é preciso ter no máximo 30 semanas de gestação.

Foto: Prefeitura de Lavras

Começa a partir da próxima sexta-feira (2), no CEAE, o curso para gestante – Mãe Saudável.

O curso será realizado em 5 encontros e tem como objetivo contribuir com dicas e orientações sobre todas as fases da gestação, do nascimento e cuidados gerais com o bebê.

Para participar a gestante precisa ter no máximo 30 semanas de gestação.

Ligue no 3694-4069 e faça sua inscrição.

O Centro Estadual de Atenção Especializada de Lavras, CEAE, está localizado na Rua Lourenço Menicucci Filho, 412, no bairro Retiro.

Fonte: Prefeitura de Lavras