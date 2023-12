Prefeitura de Lavras inaugura nova CEMEI

O ambiente é acolhedor e educativo, com materiais e recursos pedagógicos apropriados para o desenvolvimento infantil.

Foto: Prefeitura de Lavras

A Prefeitura de Lavras inaugurou nessa quarta-feira, 20, o Cemei Irmã Benigna. O novo centro de educação infantil atenderá crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, com capacidade para 200 alunos.

O espaço conta com duas salas projetadas para atender as necessidades de cada faixa etária, desde o berçário até o maternal III. O ambiente é acolhedor e educativo, com materiais e recursos pedagógicos apropriados para o desenvolvimento infantil.

A inauguração do Cemei Irmã Benigna é um importante avanço na educação infantil de Lavras. A educação de qualidade na primeira infância é essencial para o desenvolvimento pleno das crianças, pois contribui para o seu aprendizado, socialização e formação de valores.

Fonte: Prefeitura de Lavras