Prefeitura de Lavras divulga Projeto Sócio Emocional Líder de Mim

Foto: Prefeitura de Lavras

O Projeto Líder em Mim, que está sendo implantado na Secretaria Municipal de Educação de Lavras, é uma iniciativa que visa não apenas ao desenvolvimento acadêmico dos estudantes, mas também à sua formação socioemocional. A Educação Socioemocional (ESE) tem se mostrado fundamental para o crescimento integral dos jovens, fornecendo as habilidades necessárias para o sucesso acadêmico e também para uma vida plena e satisfatória.

A ESE engloba o processo de adquirir competências para reconhecer e gerenciar emoções, cultivar empatia e compaixão pelos outros, estabelecer relações interpessoais saudáveis, tomar decisões ponderadas e lidar eficazmente com desafios da vida. Essas habilidades são fundamentais para que os estudantes enfrentem os desafios não apenas da escola, mas também da vida em sociedade.

O Projeto Líder em Mim abraça os pilares da Educação Socioemocional, concentrando-se em cinco áreas-chave:

Autoconsciência: Capacidade de reconhecer e compreender as próprias emoções, pensamentos e valores.

Autorregulação: Habilidade de controlar impulsos, emoções e comportamentos de maneira construtiva.

Consciência social: Capacidade de compreender e respeitar os sentimentos, necessidades e pontos de vista dos outros.

Habilidades sociais: Competência para estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e produtivos.

Tomada de decisão: Capacidade de fazer escolhas ponderadas e responsáveis, considerando diferentes perspectivas e consequências.

Esses pilares são trabalhados de forma integrada no ambiente escolar, utilizando uma metodologia adaptada para atender a todas as faixas etárias. A abordagem do Líder em Mim não apenas promove o desenvolvimento acadêmico, mas também prepara os estudantes para os desafios da vida real, capacitando-os a se tornarem líderes de si mesmos e agentes de mudança em suas comunidades.

A formação dos profissionais envolvidos no Projeto Líder em Mim é um elemento-chave para o seu sucesso. Por isso, a próxima quinta-feira, dia 16 de maio, será dedicada à capacitação dos educadores das escolas José Luiz de Mesquita e José Serafim. Das 8h às 17h, os profissionais terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a Educação Socioemocional e aprender estratégias práticas para implementar o projeto de forma eficaz em suas escolas.

O Projeto Líder em Mim representa um compromisso inovador da Secretaria Municipal de Educação de Lavras com o desenvolvimento integral dos seus estudantes, preparando-os não apenas para os desafios acadêmicos, mas também para uma vida plena e significativa.

Fonte: Prefeitura de Lavras