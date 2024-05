Prefeitura de Lavras distribui uniformes de verão e de inverno para os alunos da Rede Municipal

Os uniformes, compostos por peças de alta qualidade e adequadas para cada estação do ano, representam mais do que apenas um item de vestuário.

Foto: Prefeitura de Lavras

Em mais uma ação que visa garantir a igualdade de oportunidades e o acesso à educação de qualidade para todos, o Governo Municipal, através da Secretaria de Educação, deu início à distribuição dos kits de uniformes escolar para os cerca de 9 mil alunos atendidos pela rede municipal de ensino. Segundo a gestora de contratos da Secretaria Municipal de Educação, Nélida Amâncio, os kits são compostos por uniformes tanto para o verão quanto para o inverno. “A entrega está sendo de ponto a ponto e de forma gradual para atender toda a rede. Então, a gente acredita que até na próxima semana já tem finalizado a entrega”.

Os uniformes, compostos por peças de alta qualidade e adequadas para cada estação do ano, representam mais do que apenas um item de vestuário. Eles são um símbolo do compromisso do Governo Municipal com a educação pública de qualidade e com a promoção da igualdade social entre os alunos.

A iniciativa de distribuir kits de uniformes escolares para os alunos da rede municipal foi elogiada por pais e responsáveis. Para Kely Fernades, mãe da Clara do CMEI Alto dos Ipês, esse é um momento muito feliz. “Essa é uma grande ajuda para nós, pais, porque nem sempre temos condições de comprar uniformes novos para as crianças todo ano”.

A distribuição dos kits de uniformes escolares é apenas uma das ações que o Governo Municipal vem tomando para garantir a educação de qualidade para todos os alunos da rede municipal. Nos últimos anos, a Prefeitura tem investido na construção de novas escolas, na reforma de unidades já existentes, na contratação de novos professores e na formação continuada dos profissionais da educação.

Fonte: Prefeitura de Lavras