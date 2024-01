Prefeitura de Lambari realiza revitalização da antiga Praça da Fonte

Esse esforço conjunto visa não apenas a segurança da comunidade, mas também promover uma melhoria na qualidade e estética do espaço público.

Foto: Prefeitura de Lambari

Em resposta às preocupações expressas por parte da população e ao desconforto e insegurança percebidos pelos transeuntes com a antiga Praça da Fonte, a Prefeitura Municipal de Lambari, em colaboração com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Obras, está revitalizando o local.

Contando com o apoio do Setor Jurídico, representado pelo Dr. Hugo, assim como com a expertise do Setor de Engenharia Civil e do Setor de Meio Ambiente, a iniciativa será conduzida por meio de um projeto simples, porém eficaz.

Com a participação de servidores do Setor de Turismo e do Setor de Obras, estamos intensificando os esforços para acelerar a implementação do projeto, por meio de mutirões.

A Prefeitura Municipal de Lambari agradece a compreensão de todos e reitera seu compromisso em promover melhorias que impactem positivamente a qualidade de vida em nossa cidade.

Fonte: Prefeitura de Lambari