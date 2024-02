Prefeitura de Itajubá vai realizar o sonho da união gratuita para 50 casais

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Foto: Prefeitura de Itajubá

O tão sonhado momento de oficializar a união está mais próximo do que nunca para 50 casais em Itajubá. A Prefeitura da cidade abriu as inscrições para o “Casamento Social 2024”, um projeto que oferece a oportunidade de realizar o casamento de forma gratuita, eliminando qualquer barreira financeira para aqueles que desejam celebrar o amor.

As inscrições para o Casamento Social 2024 podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro, exclusivamente nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de preferência de cada casal. A cidade conta com duas unidades: o CRAS Antônio Carlos Parreira Tiengo, localizado na Rua Zequinha Braga, 212, no bairro São Vicente e o CRAS Luzia Silva Riera, na Rua MIguel Braga, 382, Boa Vista.

Uma vez aprovada a inscrição, a documentação será encaminhada aos cartórios de registros do município para os trâmites necessários, incluindo a publicação dos proclamas. O casamento social será realizado em uma cerimônia especial que ocorrerá no segundo sábado de maio, no dia 11/05/24, no Teatro Municipal. A seleção será baseada em critérios socioeconômicos, garantindo que aqueles que mais necessitam sejam contemplados.

Para garantir a participação, é necessário atender a algumas condições, como ter idade mínima de 16 anos completos até a data da união, residir em Itajubá há mais de 2 anos, apresentar o Cadastro Único atualizado e comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. Além disso, menores de 18 anos devem apresentar declaração consensual dos pais ou responsáveis.

A documentação exigida inclui ainda cópias autenticadas da Carteira de Identidade (RG), Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento com averbação de divórcio ou de óbito, CPF, Comprovante de Residência, Carteira de Trabalho (se aplicável), Declaração de Hipossuficiência Financeira, entre outros documentos específicos.

“Sabemos que muitas vezes a situação financeira é um impeditivo para que muitos casais oficializem a união. Por isso o ‘Casamento Social’ representa um esforço significativo da Prefeitura de Itajubá em promover a igualdade e oportunidades para todos os cidadãos, garantindo que o amor seja celebrado sem barreiras financeiras. A cerimônia no Teatro será um momento muito especial para todos envolvidos neste projeto”, afirmou o Prefeito, Christian Gonçalves.

Os casais que desejarem esclarecer dúvidas podem procurar uma das unidades do CRAS pelos telefones: (35) 999075848 e (35) 997555187 para o CRAS Luzia Silva Riera e (35) 999126517 e (35) 997550662 para o CRAS Antônio Carlos Parreira Tiengo.

Fonte: Prefeitura de Itajubá