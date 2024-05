Prefeitura de Itajubá recebe nova ferramenta no combate à dengue

O objetivo desta ação é localizar aquelas que estejam com depósitos de água acumulada ou que sejam de difícil acesso para que o agente de endemias consiga fazer o tratamento e a eliminação de focos.

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá continua empenhada no trabalho de combate à dengue no município. Desde o início desta semana, está em funcionamento mais uma ferramenta de trabalho no Combate à Dengue, com os VANT’S ( Veículos aéreos não tripulados) – DRONES. A ação só está sendo possível através de uma parceria entre a Prefeitura de Itajubá, CISMAS – Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Microrregião Do Alto Do Sapucaí e Secretaria de Estado de Saúde.

Os DRONES irão sobrevoar vários bairros da cidade com início no período da tarde. A empresa responsável será a AERO Engenharia. É uma empresa 100% habilitada junto aos órgãos de controle do espaço aéreo Brasileiro.

O objetivo desta ação é mapear as áreas e localizar aquelas que estejam com depósitos de água acumulada ou que sejam de difícil acesso para que o agente de endemias consiga fazer o tratamento e a eliminação de focos. Além de mapeamento, os drones farão uso do larvicida químico jogando em depósitos que o agente não consegue tratar.

Os bairros que receberão o mapeamento neste primeiro momento são: Novo Horizonte, Boa Vista, Nossa senhora de Fátima, Santa Rita de Cássia, ⁠São Sebastião, Piedade, Centro, ⁠Varginha, Imbel, Oriente e Rebourgeon.

Para que o trabalho com os veículos aéreos não tripulados- DRONES, serão analisadas as

condições mínimas do clima , o que, em caso de chuvas, neblinas e ventos fortes, podem gerar atraso no cronograma.

As visitas dos agentes de endemias e as outras estratégias de combate à dengue continuarão normalmente.

