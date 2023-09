Prefeitura de Itajubá realizará projeto “Saúde no Bairro” neste sábado

Confira todas as atividades:

Foto: Prefeitura de Itajubá

Com o objetivo de orientar as famílias do bairro Jardim Eldorado sobre os cuidados com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, a Prefeitura de Itajubá, através da Atual Administração do Prefeito Christian Gonçalves e Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho, realizará no local o projeto “Saúde no Bairro”.

O evento ocorrerá neste sábado, 16 de setembro, das 15h às 19h, no CMEI Vivi Sanches de Mendonça (Rua Joaquim Vieira Pinto, 75).

Na ocasião, serão oferecidos serviços gratuitos como verificação de pressão arterial, auriculoterapia, fitoterapia, orientações sobre alimentação saudável, entre outros.

Confira todas as atividades:

Verificação de pressão arterial;

Orientações de saúde;

Orientação sobre alimentação saudável;

Auriculoterapia;

Fitoterapia;

Atividade física;

Cuidados com a saúde bucal;

Pintura no rosto;

Distribuição de picolé e algodão doce

ITAJUBÁ 2030 – Esta iniciativa faz parte do Planejamento Estratégico Itajubá 2030 – pilar “Saúde e Bem-estar” e já está sendo executada pela Atual Administração. O Planejamento Estratégico é o compilado de ações que precisam ser executadas para Itajubá estar entre as 50 melhores cidades do Brasil até 2030. A população pode acessar todos os 134 projetos do Planejamento Estratégico no link itajuba.mg.gov.br/itajuba-2030.

INFORMAÇÕES

EVENTO: Saúde no Bairro – Medicina

DIA: Sábado, 16 de setembro

HORÁRIO: 15h às 19h

LOCAL: CMEI Vivi Sanches de Mendonça (Rua Joaquim Vieira Pinto, 75)

Fonte: Prefeitura de Itajubá