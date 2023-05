Prefeitura de Itajubá realizará evento “Itajubeer – Vem pra Praça” nos dias 20 e 21 de maio

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá, por iniciativa da Atual Administração do Prefeito Christian Gonçalves e do Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho, em parceria com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Itajubá e Região (SindHBR), realizará nos dias 20 e 21 de maio, na Praça Theodomiro Santiago, o evento “Vem pra Praça – Itajubeer”.

A iniciativa visa oferecer uma experiência única e exclusiva aos apreciadores de cerveja artesanal, trazendo lazer e entretenimento para a população na região central da cidade, movimentando também o comércio local.

Estão confirmadas as seguintes marcas: Jyba, Musa (Kombita), Gorillaz, Doktor Bräu, Mantibier e Gonçalves.

Para a animação do público, o “Vem pra Praça – Itajubeer” também contará com shows de artistas locais.

Fonte: Prefeitura de Itajubá