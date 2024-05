Prefeitura de Itajubá realiza evento de formação a professores e coordenadoras da rede municipal de educação

Foi um momento de reflexão e capacitação, visando fortalecer as práticas pedagógicas e contribuir para uma educação de qualidade em nosso município.

Foto: Prefeitura de Itajubá

Neste mês de maio, 100 servidores entre professores e coordenadores da rede municipal de educação, participaram da Formação de Professores em Matemática, cujo tema foi “Avaliação SAEB: Um Novo Olhar para Habilidades e Competências”. O evento foi destinado a professores do 3º e 4º anos, assim como aos coordenadores pedagógicos que atuam diretamente com esses profissionais.

Ministrado por Giselle Gomes, a formação reforçou a continuidade ao programa de recomposição da aprendizagem no município, a formação integra o programa Acerta Brasil, que tem como principal objetivo a progressão da aprendizagem e a avaliação dos estudantes das escolas da rede pública de ensino. Alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Matriz de Referência do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), esta experiência busca aprimorar o desempenho dos estudantes.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre uma proposta de ferramenta focada na construção de habilidades a partir de objetivos de aprendizagem, bem como sobre a importância de construir o planejamento pedagógico a partir das habilidades e competências. E finalmente conhecer os pressupostos teóricos do planejamento reverso e a importância da Taxonomia de Bloom na elaboração das avaliações. Foi um momento de reflexão e capacitação, visando fortalecer as práticas pedagógicas e contribuir para uma educação de qualidade em nosso município.

Na prática, os profissionais trabalharam com um jogo “Horas” a fim de perceber que ao ensinar para a compreensão, precisamos entender a ideia-chave de que somos treinadores da habilidade dos alunos para jogarem o “jogo” de performar o conhecimento com compreensão, e não contadores da nossa compreensão para os alunos que ficam nas laterais do campo.

Esta formação representa mais um passo importante compromisso da Prefeitura de Itajubá com a melhoria contínua da educação, garantindo que nossos estudantes alcancem todo o seu potencial. Estamos confiantes de que, juntos, podemos fazer a diferença e construir um futuro melhor para todos.

Fonte: Prefeitura de Itajubá