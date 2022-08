Prefeitura de Itajubá realiza ações de mobilização social para combater mosquito da dengue

Estabelecimentos comerciais participantes recebem cartazes e banners de orientação.

São inúmeras as ações da Prefeitura de Itajubá para combater a proliferação do Aedes aegypti na cidade. Entre elas, está a mobilização social contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya que é realizada em diversas instituições públicas e privadas do município como comércios, universidades, escolas, indústrias, postos de saúde, entre outras.

Somente neste ano, a equipe do Setor de Endemias da Secretaria de Saúde já realizou a conscientização da população nos seguintes locais: Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Helibrás, Mahle, Fânia, Casa América, A Mineira, Casa Marcelo, Lojão das Fábricas, Supermercado Bretas, Supermercado Pilar, Supermercados Alvorada (Unidades Capitão Gomes, Rodovia e Jardim Bernadete) e Supermercado LM (Rebourgeon).

Na mobilização, os funcionários das instituições recebem panfletos e folders explicativos e conhecem o ciclo de vida do Aedes aegypti por meio de amostras. “Também oferecemos instruções sobre como eliminar focos do mosquito no local de trabalho e em casa. Explicamos que, com apenas 10 minutos por semana, o morador consegue fazer uma vistoria completa no quintal de sua casa, eliminando qualquer larva do mosquito”, disse o Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Nilo Baracho.

Os estabelecimentos comerciais participantes recebem cartazes e banners de orientação, bem como um adesivo que os identifica como “estabelecimento parceiro” no combate à dengue na cidade.

Vale destacar ainda as visitas dos agentes aos grupos que realizam atividades físicas nos postinhos de saúde, bem como as atividades interativas realizadas junto aos alunos das creches e escolas municipais.

As instituições interessadas em receber o “stand’ com informações sobre a dengue para seus colaboradores devem entrar em contato com o Setor de Endemias pelo telefone (35) 9 9750-3189 e agendar a visita.

Fonte: Prefeitura de Itajubá