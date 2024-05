Prefeitura de Itajubá realiza ações de conscientização no trânsito

As ações acontecerão até o dia 31 de maio em vias públicas, escolas e empresas do município.

Foto: Prefeitura de Itajubá

Com o tema “Paz no Trânsito começa por Você”, o Maio Amarelo de 2024 é um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. Em Itajubá, as ações de conscientização e prevenção estão sendo realizadas pela Prefeitura de Itajubá, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, SAMU e parceiros.

A Guarda Civil Municipal de Itajubá, com objetivo de cumprir o cronograma da Secretaria Municipal de Defesa Social, seguindo o propósito do movimento, desenvolveu ações coordenadas entre o Poder Público e a sociedade civil. As atividades se estenderam em diversas ruas do município, através de Blitz Educativa e também a distribuição de mais de 2500 jornais educativos.

As operações foram desenvolvidas em conjunto com o departamento de trânsito do município – DETRANIT- na Praça Theodomiro Santiago, onde foram entregues 234 jornais informativos, 186 cartilhas para crianças e divulgado o trabalho em meios de comunicação local de forma ao vivo. Na ocasião, passaram pelo dispositivo informativo mais de 580 veículos.

As ações acontecerão até o dia 31 de maio em vias públicas, escolas e empresas do município.

Fonte: Prefeitura de Itajubá