Prefeitura de Itajubá realiza 3ª Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho

Ao final do evento, os servidores participaram de um sorteio de brindes.

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá, através da Atual Administração do Prefeito Christian Gonçalves e do Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho, realizou de 18 a 22 de setembro, no Teatro Municipal, a 3ª SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho – “Saúde e segurança andando de mãos dadas para o bem-estar”.

A 3ª SIPAT contou com atividades e palestras voltadas para o bem-estar e o desenvolvimento dos servidores da Prefeitura. Foram abordados temas como saúde mental, segurança do trabalho, segurança no trânsito, consumo consciente no ambiente de trabalho, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Itajubá