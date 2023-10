Prefeitura de Itajubá oferece capacitações gratuitas para empreendedores

Os treinamentos abrangem áreas como atendimento ao público, redes sociais, modelos de negócios e precificação de produtos

Os empreendedores de Itajubá interessados em capacitações gratuitas podem aproveitar a programação de cursos da programação de ações contempladas no Avança Itajubá – Semana Municipal de Empreendedorismo. As palestras, oficinas e cursos ocorrem até o dia 9 de novembro e são realizadas durante a semana, a partir das 19h, na sede do Capacitar-CVT.

Os treinamentos abrangem diversas áreas como técnicas de atendimento ao público, produção e divulgação de produtos nas redes sociais, modelos de negócios e até como adotar as melhores estratégias de precificação de produtos (confira a programação completa abaixo).

Podem participar maiores de 18 anos e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/ANggATvALnweXy3c6. As vagas são limitadas.

A sede do Capacitar-CVT está localizada na Rua Xavier Lisboa, 308, no bairro Porto Velho (Rua do Colégio das Irmãs).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

*Todas as atividades têm início às 19h

19/10 – Quinta-Feira

Horário: 19h às 21h30

Palestra: Como se formalizar como Microempreendedor Individual

Consultor: Vitor Hugo Azevedo de Oliveira Duarte

23/10 – Segunda-Feira

Horário: 19h às 21h30

Mini curso de Atendimento ao Público

24/10 – Terça-Feira

Horário: 19h às 21h30

Mini curso “Como divulgar seus produtos nas Mídias Sociais”

Consultora: Gabriela Siniscalchi

25/10 – Quarta-Feira

Horário: 19h às 21h30

Mini curso de Precificação

30/10 – Segunda-Feira

Horário: 19h às 21h30

Oficina – Como elaborar seu modelo de negócios

Consultor: Francis Leandro Silvério do Lago

31/10 – Terça-Feira

Horário: 19h às 21h30

Mini curso de Atendimento ao Público

06/11 – Segunda-Feira

Horário: 19h às 21h30

Mini curso de Atendimento ao Público

07/11 – Terça-Feira

Horário: 19h às 21h30

Mini curso de Precificação

09/11 – Quinta-Feira

Horário: 19h às 21h30

Mini curso de Precificação

