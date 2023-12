Prefeitura de Itajubá intensifica esforços para ajudar pessoas em situação de rua

Mais de 3 mil abordagens foram feitas na cidade este ano

A Prefeitura de Itajubá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem intensificado os esforços para acolher integralmente as pessoas em situação de rua na cidade. Com um Centro de Acolhimento (CMTA) que oferece cinco refeições diárias, assistência nutricional, banhos quentes, produtos de higiene pessoal, suporte psicológico e social, o objetivo é transformar vidas e facilitar a reintegração desses indivíduos na sociedade.

No período de janeiro a outubro deste ano, foram realizadas 3444 abordagens. Dentre essas, 560 foram migrantes, 943 eram pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas, 6 crianças ou adolescentes usuárias dessas substâncias, 1 criança ou adolescente em situação de exploração sexual e 18 em situação de trabalho infantil.

As abordagens são realizadas de segunda a sexta-feira em locais estratégicos, como praças, embaixo de pontes, Rodoviária, Mercado Municipal e outros locais de concentração desse público. As assistentes sociais da Prefeitura, com o apoio da Guarda Municipal, conduzem as abordagens de forma humanizada, construindo relações de confiança para encaminhamentos aos serviços assistenciais, incluindo o acolhimento no Centro de Acolhimento.

No CMTA os moradores de rua têm acesso a cinco refeições diárias, banho quente, produtos de higiene pessoal e todo o apoio necessário para uma boa qualidade de vida, em parceria com o Hospital de Clínicas. A oferta de aproximadamente 60 refeições diárias tem sido bem recebida pelos frequentadores.

A Prefeitura não se limita apenas aos residentes locais em situação de rua; também presta assistência a pessoas que estão de passagem pela cidade, oferecendo passagem de ônibus para retorno à cidade de origem, além de banho quente, alimentação (jantar e café da manhã) e pernoite no Centro de Acolhimento.

“O acolhimento é um ato de transformação. Estamos dedicados a oferecer oportunidades, cidadania e dignidade às pessoas em situação de rua. É um trabalho de amor e solidariedade, uma demonstração de que, juntos, podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas”, destaca a Secretária de Desenvolvimento Social de Itajubá, Janayna Ferreira de Andrade.

As faixas etárias das pessoas abordadas são: 11 na faixa de 0 a 12 anos, 48 de 13 a 17 anos, 1134 de 18 a 59 anos e 28 com 60 anos ou mais.

Centro Municipal de Triagem e Acolhimento (CMTA)

No dia 14 de novembro, foi inaugurado o novo Centro Municipal de Triagem e Acolhimento (CMTA) em Itajubá, localizado na Rodovia Itajubá Piranguçu, km 10, número 343, no bairro do Ilhéus.

Funcionando 24 horas por dia, o CMTA oferece uma abordagem de apoio integral, garantindo o bem-estar dos seus residentes. Entre os serviços prestados estão cinco refeições diárias, incluindo café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar e lanche noturno. Além do apoio nutricional, os indivíduos têm acesso a banhos quentes, produtos de higiene pessoal e assistência psicológica e social fundamental – tudo gratuito.

A nova instalação possui 35 leitos, garantindo espaço para quem busca refúgio e assistência. Os acolhidos podem permanecer no máximo 180 dias, período que recebem atendimento especializado que visa facilitar sua reinserção na sociedade.

O centro não só atende às necessidades imediatas, mas também se concentra em soluções de longo prazo, incluindo encaminhamentos para comunidades terapêuticas, assistência na obtenção de documentos duplicados e orientação sobre benefícios governamentais.

Além dos serviços fundamentais, os residentes têm acesso a apoio social e psicológico. Oficinas especializadas, incluindo sessões de autocuidado como corte de cabelo, barba e unhas, contribuem para aumentar a autoestima.

