Prefeitura de Itajubá dá início às obras de construção do Trevo do Jardim das Colinas

Obra esperada pela população, há décadas, finalmente começa a ser realizada

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá iniciou na manhã desta segunda-feira, 15 de janeiro, as obras tão aguardadas do Trevo do Jardim das Colinas. Quem passa pelo local já consegue visualizar os trabalhos sendo executados.

As primeiras ações realizadas foram a Análise Topográfica e a sinalização do local. A obra visa principalmente uma transformação necessária para melhorar a segurança viária, além de impulsionar o desenvolvimento urbano da cidade.

A primeira etapa da obra inclui a instalação do canteiro de obras e a realização da limpeza do local. A remoção da cobertura vegetal e das árvores, seguindo as diretrizes da licença ambiental; estes são passos importantes para garantir a conformidade e o respeito ao meio ambiente. Ao longo desta semana, está prevista a continuidade das ações com a limpeza preparando o terreno para a construção do novo trevo.

O local, historicamente marcado por acidentes que resultaram em perdas de vidas e preocupações para motoristas e pedestres, terá, em breve, uma infraestrutura moderna e segura. Com valor estimado em aproximadamente R$ 3 milhões de reais, o novo Trevo do Jardim das Colinas receberá além de melhorias na via, melhorias na iluminação, sinalização e paisagismo.

Uma das obras viárias mais importantes para a cidade só foi possível graças ao convênio entre Prefeitura e o Governo do Estado, por meio do Governador Romeu Zema, o Vice-Governador Professor Matheus Simões e o Subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo do Estado, Tenente Melo, que intermediaram junto ao DNIT a liberação para a construção.

“A aprovação do projeto e a concessão da licença ambiental foram passos decisivos para a concretização desse projeto. E agora, com o início das obras, damos mais um importante passo. A demanda antiga de muitos anos dos moradores por melhorias na infraestrutura viária está sendo atendida graças à visão e empenho das nossas equipes em parceria com o Governo do Estado”, ressaltou o Prefeito Christian Gonçalves.

Fonte: Prefeitura de Itajubá