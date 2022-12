Prefeitura de Itajubá abre processo seletivo para agente de endemias

Inscreva-se até a próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro.

Foto: CSul.

A Prefeitura Municipal de Itajubá abriu inscrições para a contratação de Agente de Combate a Endemias. Os interessados devem se inscrever pela Internet através do link itajuba.mg.gov.br/processo-seletivo até a próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro.

O salário é de R$ 2.424,00 e a contratação será pelo período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada, se necessário.

Para se inscrever, o candidato deve possuir ensino médio completo e atender demais exigências como: idade mínima de 18 anos completos, nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em situação regular com as obrigações eleitorais e militares (este último para candidatos do sexo masculino), não possuir antecedentes criminais, nem estar com idade de aposentadoria compulsória, entre outras.

Mais informações podem ser obtidas no edital 014/2022 publicado no Diário Oficial de Itajubá.

Após a leitura completa, as dúvidas deverão ser dirigidas à Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.