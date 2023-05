Prefeitura de Itajubá abre chamamento público para obtenção de patrocínio para a “10º Festival do Pastel de Milho”

Evento cultural e gastronômico acontecerá de 8 a 10 de setembro no Parque da Cidade

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá está com o Edital de Chamamento Público aberto para o recebimento de propostas de empresas interessadas em patrocinar a 10ª Festa do Pastel de Milho. O evento será realizado de 8 a 10 de setembro no Parque da Cidade.

O patrocínio se dará em troca da publicidade da marca do patrocinador, variando de acordo com cada cota de patrocínio.

Os interessados devem entregar a proposta por correspondência ou em mãos na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Av. Dr. Jerson Dias, 501, bairro Estiva), de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

As propostas serão selecionadas e as empresas notificadas até o dia 28 de junho de 2023.

Para mais informações, acesse o Edital CLICANDO AQUI.

SOBRE A FESTA DO PASTEL DE MILHO

A 10ª Festa do Pastel de Milho ocorrerá de 8 a 10 de setembro no Parque da Cidade. A iniciativa visa a geração de renda e manutenção do funcionamento das entidades sociais participantes, fortalecendo também a economia através do estímulo aos setores de gastronomia, cultura e turismo do município.

Fonte: Prefeitura de Itajubá