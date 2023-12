Prefeitura de Guaxupé realiza “Atenção Domiciliar em Saúde Bucal”

Ação de prevenção acontece com objetivo de prevenir e detectar danos à saúde bucal dos idosos

Foto: Prefeitura de Guaxupé

A visita domiciliar é uma importante atividade desenvolvida pela Atenção Primária à saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé. É uma estratégia de cuidado e vigilância em saúde para o desenvolvimento de ações de promoção e prevenção de doenças.

Essas iniciativas desenvolvem-se por meio de trabalho em equipe de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, ACSs (agentes comunitários de saúde), Equipe mult, Cirurgiões Dentista e ASBs (atenção básica de saúde).

As equipes de Saúde Bucal, junto com as ESFs (estratégia de saúde da família) do município de Guaxupé, vem realizando visitas domiciliares para avaliação de saúde bucal dos acamados e domiciliados.

O objetivo é realizar a avaliação de risco, o diagnóstico, a educação em saúde, o encaminhamento para tratamento e, quando necessário, a assistência odontológica aos usuários com limitação funcional.

“Estamos entregando os kits de higiene bucal para os pacientes que visitamos. É mais uma forma de incentivarmos as pessoas a ter um cuidado adequado com sua saúde bucal. É importante ressaltar a importância da visita domiciliar como estratégia na elaboração do vínculo entre os profissionais de saúde e as famílias”, explicou Sinhara Dias, Coordenadora de Odontologia da Prefeitura de Guaxupé.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé