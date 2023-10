Fundação de Arte de Ouro Preto ganha unidade em Guaxupé

A partir de novembro, já serão realizados cursos de artes, como desenho e pintura, além de artesanato e formação em conservação de bens culturais

Foto: Prefeitura de Guaxupé

A antiga Cadeia Pública de Guaxupé, abriga agora, a liberdade representada pelos ofícios e atividades ligadas à arte. Nesta quinta-feira (26/10), a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), abriu as portas de sua segunda unidade fora de terras ouro-pretanas. A instituição, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), segue, portanto, a diretriz do Governo do Estado de descentralizar as suas ações, fomentando a cultura e possibilitando que mais pessoas tenham acesso ao seu escopo de trabalho e de saberes partilhados.

“Estou imensamente feliz neste dia, feliz porque Guaxupé, tão próxima de São Paulo, tem agora um elo com o centro de Minas. A FAOP é a primeira e única escola do Brasil que restaura de forma técnica o patrimônio histórico… Guaxupé não é uma cidade comum, por isso essa comoção e emoção de hoje. A FAOP vai trazer ainda mais a história da arte mineira para Guaxupé”, afirmou o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira em seu discurso.

A parceria da Fundação com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, já começou. Trinta e um estudantes concluíram a 1ª edição do Programa PIPA Jovem, que ofereceu atividades de formação e qualificação profissional no âmbito da cultura, da arte, do artesanato e do patrimônio, entre 2022 e 2023. Adolescentes de 15 e 16 anos, que integram o Programa Juventude Positiva, tiveram aulas de Desenho e Pintura; e de Auxiliar de Conservação de Bens Culturais. A largada da 2ª edição dos cursos será dada no próximo dia 30/10. “Estou imensamente emocionado. Quando iniciei minha carreira no Governo Municipal nos anos 90, jamais sonhei tão alto, não imaginei que conquistaríamos coisas tão grandiosas. Este é um dos maiores legados que deixaremos para a nossa cidade”, afirmou o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo Marcos Buled.

Agora, com a unidade FAOP – Guaxupé inaugurada, a antiga cadeia pública da cidade vai abrigar cursos sobre arte, patrimônio e de múltiplos saberes, com a finalidade de transformar vidas, gerando renda e possibilidades para pessoas de todas as idades. Para o presidente da FAOP Jefferson da Fonseca é importante ressaltar o caráter transformador da cultura. “Antes, um lugar de penitência e de angústia, agora, um espaço das artes. Este é um espaço de transformação. Acreditamos verdadeiramente que por meio da cultura e da arte podemos transformar as pessoas”, diz.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e apresentação do Coral Infantil de Guaxupé, Núcleo CAIC/CIEG e Estação Cultural. “Foi realmente uma noite feliz e que entra para a história de Guaxupé! Isto aqui, é legado. Legado de cultura, legado de educação, legado de amor! Daqui há algum tempo, as pessoas que passarem por este local, terão suas vidas transformadas. Porque é isso o que fazemos, é este o nosso objetivo, transformar vidas com uma política pública baseada no amor e na ética. Neste momento só consigo sentir gratidão”, finalizou o Prefeito Dr Heber Quintella.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé