Prefeitura de Guaxupé, Cooxupé, APAMIG e inpEV coletam embalagens vazias de agrotóxicos

A ação visava a remoção responsável e segura dessas embalagens do meio ambiente e também buscava promover práticas agrícolas sustentáveis e conscientes.

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Na última sexta-feira, dia 03 de maio, um esforço conjunto entre a Prefeitura de Guaxupé, a Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), a APAMIG e o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) resultou em uma significativa operação de coleta de embalagens vazias de agrotóxicos em diversas fazendas da região.

As fazendas beneficiadas por essa iniciativa foram a Tulha, Barra Velha, São Luiz, Gonzaga e Aliança. A ação não apenas visava a remoção responsável e segura dessas embalagens do meio ambiente, mas também buscava promover práticas agrícolas sustentáveis e conscientes.

O evento contou com a participação ativa de colaboradores das entidades envolvidas, além do apoio dos produtores rurais locais, evidenciando o compromisso coletivo com a preservação ambiental e a promoção da saúde pública.

Essa ação conjunta reforça o compromisso das organizações envolvidas com a sustentabilidade e a preservação ambiental, demonstrando que a conscientização e a cooperação são fundamentais para o desenvolvimento de práticas agrícolas cada vez mais responsáveis e ambientalmente amigáveis.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé