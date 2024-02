Prefeitura de Guaxupé anuncia programação do Carnaval 2024

Música, alegria e samba no pé!

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O Governo Municipal guaxupeano divulgou a programação de shows que irão animar o Carnaval 2024 no Centro de Eventos Nabih Zaiat. Com o tema “Música, alegria e samba no pé” a festa do momo na cidade promete ser uma das folias mais animadas da região, com grande adesão de famílias guaxupeanas e turistas. “Já identificamos uma grande movimentação em hotéis, pousadas e casas de veraneio na cidade, o Carnaval de Guaxupé este ano deverá atrair um público expressivo de turistas para se divertirem aqui”, explicou Alessandra Guedes, Diretora Municipal de Turismo.

Em 2023 o Carnaval voltou a ser realizado no município depois da pandemia e mostrou que a cidade está pronta para receber o evento. A segurança do último ano é um ponto forte e importante, vale ressaltar que nenhuma ocorrência policial relacionada ao evento foi registrada. “A nossa proposta é realizar um carnaval onde as pessoas possam vir com toda a família, onde as crianças possam conhecer a essência da festa, brincar e curtir um dos nossos maiores patrimônios brasileiros: o samba!” reiterou o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Marcos Buléd.

Confira a programação completa:

10/02 – SÁBADO

-20 h – Grupo RASGACÊRO (concentração na Praça do Trabalhador e Cortejo até Centro de Eventos)

-20 h – DJ CHOCOLATE

-21 h – GRUPO RASGACÊRO

-22 h – VELHA GUARDA MUSICAL DA MANGUEIRA

-23h50 – DJ CHOCOLATE

-01h – ENCERRAMENTO



11/02 – DOMINGO

-16 às 19 H – MATINÊ

Marchinhas com DEK 90

Intervenção com GRUPO RASGACÊRO

-21 h – DJ CHOCOLATE

-22 h – ORIGINAIS DO SAMBA

-23h30 – DJ CHOCOLATE

-01h – ENCERRAMENTO

12/02 – SEGUNDA-FEIRA

-20 h – Grupo RASGACÊRO (concentração na Praça do Trabalhador e Cortejo até Centro de Eventos)

-21 h – BLOCO TAMBANAUÊ (saída Coreto e chegada Centro de Eventos)

-22 h – BATUCADA TAMBANAUÊ

-0:30h – DJ CHOCOLATE

-01h – ENCERRAMENTO



13/02 – TERÇA-FEIRA

-16 às 19 H – MATINÊ

Marchinhas com DEK 90

Intervenção com GRUPO RASGACÊRO

-19 h – Início das apresentações com Grupos da Cidade

AMIGOS DO SAMBA

PAGODE DO MIZA

SAMBA TRUPE

-23h30 – ENCERRAMENTO

Este ano a organização do Carnaval trouxe mais uma novidade: a Participação da FAOP (Fundação de Arte de Ouro Preto). Veja a programação:

Venha reviver os antigos carnavais guaxupeanos!

-07 e 08/02 – Exposição fotográfica “Universo carnavalesco de Lau Fernandes”



07/02 – QUARTA-FEIRA

-13h30 – Oficina de confecção de máscaras de carnaval feitas de papel

Mediadora: Lik Ribeiro

-15h – Ação musical percussiva com tema carnaval

Mediador: Tom Orlando





08/02 – QUINTA-FEIRA

-13h30 – Oficina de confecção de máscaras de carnaval feitas de papel

Mediadora: Lik Ribeiro

-15h – Vivência percussiva – Mediador: Adriel Job

Oficina de Canto – Mediadora: Lílian Fernandes



Local: FAOP Unidade Guaxupé

Endereço: R. Luís Costa Monteiro, 89 – Centro



Evento gratuito e aberto à toda comunidade!

Informações:

guaxupe@faop.mg.gov.br

eudaldo.moncao@faop.mg.gov.br

(11) 9 – 8157-4424



“Esperamos todos os guaxupeanos, visitantes e suas famílias para curtirem conosco este grande evento. Tudo foi pensado com muito carinho para que a festa transcorra com segurança, alegria e saúde. Brinque nosso carnaval e viva momentos que ficarão guardados para sempre em seus corações. Bem-vindos ao Carnaval 2024 de Guaxupé, música, alegria e samba no pé!”, finalizou o Prefeito Dr Heber Quintella.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé