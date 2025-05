Prefeitura de Guaxupé anuncia contrato de R$ 7,2 milhões com Santa Casa

Valor será repassado até dezembro de 2025. UPA será inaugurada em data a ser anunciada nos próximos dias.

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Na última terça-feira, 30 de abril, foi dado mais um passo, para uma saúde de excelência, em nosso município. Foi assinado um novo contrato entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, garantindo a continuidade dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) até dezembro de 2025. O acordo, com duração de 8 meses, prevê um investimento total de R$ 7.260.822,88, sendo R$ 907.602,86 repassados mensalmente com recursos municipais.

O contrato traz inovações importantes no serviço de saúde prestado à população. Uma das principais novidades é a criação do cargo de Inspetor de Qualidade, responsável por acompanhar e fiscalizar o bom funcionamento dos serviços do Pronto Socorro, além da contratação de um psicólogo para atuar no setor. Também foi incluído no acordo, o reajuste financeiro dos plantões médicos, de forma que consigamos contratar mais médicos e a inclusão de mais um anestesiologista de sobreaviso, reforçando o atendimento em situações de urgência.

O Prefeito Jarbinhas, acredita que o novo contrato trará avanços significativos ao pronto-socorro, com foco em resolver problemas que têm impactado diretamente à população. E afirma que a prefeitura, vai fiscalizar ainda mais, monitorar e atuar de forma integrada para oferecer um atendimento hospitalar mais eficaz e humanizado. E conclui: “Seguimos firmes no compromisso de fazer de Guaxupé um lugar cada vez melhor para se viver.”

Para a Secretária Municipal de Saúde, Daniela Bettelli Luftt, a inclusão de metas qualitativas que deverão ser cumpridas para garantir o repasse integral dos valores contratados, será um avanço. “Dentro do novo acordo, está a melhoria no fluxo de atendimento dos pacientes SUS. A proposta inclui otimização logística para reduzir o tempo de espera, melhorar a comunicação interna e o acolhimento dos pacientes.” Daniela, afirma ainda acreditar, que a melhora no atendimento mais eficiente e humanizado, também será possível, após a promoção de ajustes financeiros com base em valores praticados em cidades vizinhas.

Para o provedor da Santa Casa, o Médico Dr. Ângelo José de Lara, a assinatura desse novo contrato com a prefeitura, representa várias coisas. O principal é que , a população de Guaxupé , sabe que faltava recursos. Que as Santa Casas, não só de Guaxupé, mas todas as Santa Casas, passam por dificuldades financeiras. Não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil todo. E desde o início da sua gestão, iniciou-se conversas com a prefeitura, que chegou ao desfecho positivo. Dr Ângelo, enfatiza que ao assinar o contrato de cooperação, agora é hora de trabalhar mais ainda .

Para Rafael Olinto, Superintende da Santa Casa, a assinatura do contrato no Gabinete do Prefeito Jarbinhas, junto com Secretária Daniela e o Provedor doutor Ângelo, representa um avanço que se espera com a nova diretoria da Santa Casa. “Hoje é um dia muito importante para a Santa Casa, para a Prefeitura de Guaxupé, para a saúde da cidade e região, porque a gente celebra um fruto de muito trabalho, de muito estudo, de carinho em olhar para as necessidades da população.” conclui.

Além de todos esses avanços, uma notícia importante e aguardada pela população, ganhou força nos últimos dias. Trata-se do prédio da UPA e do Pio Damião, que tiveram suas obras 100% concluídas, no final do mês de abril. Nos próximos dias, o Prefeito Jarbinhas, irá revelar a data de entrega e começo dos serviços, que passará ainda, por equipar o prédio e concorrência pública , para a prestação de serviço.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé