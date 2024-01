Prefeitura de Elói Mendes se reúne com Secretaria de Estado e de Desenvolvimento Social

Foram traçadas metas e planos em conjunto com os demais entes federativos

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Na busca constante por um futuro mais promissor para nossa comunidade, a Prefeitura de Elói Mendes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social, esteve reunida de maneira construtiva com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representada pela Regional de Varginha.

Durante este encontro, foram traçadas metas e planos em conjunto com os demais entes federativos, visando ampliar e fortalecer as políticas de assistência social em nosso município.

Entre os assuntos discutidos, destacamos a criação do Setor de Segurança Alimentar, um importante passo na garantia da alimentação digna para todos os cidadãos. Além disso, foi abordada a possível implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) dentro do município. Essa iniciativa busca conectar diretamente os produtores rurais aos consumidores locais, promovendo não apenas a segurança alimentar, mas também fortalecendo a economia local e incentivando os pequenos produtores.

A busca por recursos estaduais, pleiteados junto ao governo federal e estadual, também foi uma pauta relevante. Esses recursos têm como objetivo fortalecer ainda mais os assistidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social, garantindo suporte e oportunidades para todos que precisam.

Essa parceria e o diálogo constante entre os entes governamentais são fundamentais para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade. Agradecemos a todos os envolvidos por dedicarem tempo e esforço a essas discussões que visam o bem-estar de nossa população.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes