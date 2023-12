Prefeitura de Elói Mendes se reúne com Instituto Federal do Sul de Minas visando um futuro promissor

Foi discutida a implantação de diversos cursos em 2024

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A Prefeitura de Elói Mendes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social, recebeu a equipe do Instituto Federal do Sul de Minas para discutir planos visando o futuro promissor de nossa comunidade.

Durante a reunião, foi discutida a implantação de diversos cursos em 2024, proporcionando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para a população de Elói Mendes. A Prefeitura está comprometida em investir no conhecimento, capacitando os cidadãos para os desafios do mercado de trabalho.

Destacamos, ainda, a continuidade do Programa Jovem Aprendiz, uma iniciativa valiosa que visa não apenas proporcionar oportunidades de emprego, mas também capacitar os jovens, preparando-os para um futuro profissional sólido. Elói Mendes acredita no potencial dos jovens e estão se empenhando para oferecer as ferramentas necessárias para que alcancem seus objetivos.

Essa parceria com o IF Sul de Minas representa um passo significativo em direção ao crescimento e desenvolvimento de Elói Mendes. A Prefeitura está entusiasmada com as possibilidades que se abrem e confiantes de que construirão um futuro mais próspero e educado para a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes