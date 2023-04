Prefeitura de Elói Mendes realiza reunião para reforçar segurança nas Escolas

Na oportunidade foram apresentadas diversas sugestões para a melhoria da segurança nas unidades de ensino.

Nesta quinta-feira, dia 13 de abril, o Clube Elói Mendes sediou uma importante reunião sobre a segurança nas escolas. O prefeito Paulo Roberto e representantes da Secretaria de Educação, vereadores e diretores de escolas municipais, estaduais e particulares participaram do encontro.

O objetivo foi definir medidas para garantir um ambiente seguro para estudantes, professores e toda a comunidade escolar. As propostas apresentadas serão implementadas pelos responsáveis de cada instituição, em parceria com autoridades e especialistas em segurança. O encontro teve como objetivo a construção da paz e da ordem social no interior e nas mediações dos estabelecimentos de ensino.

Na oportunidade foram apresentadas diversas sugestões para a melhoria da segurança nas unidades de ensino. Segundo o Prefeito Paulo Roberto, a Prefeitura fará a sua parte investindo em estrutura, tecnologia e equipamentos que vão garantir a tranquilidade de pais, alunos e professores no ambiente escolar.

Com essas medidas, espera-se construir um ambiente escolar seguro e propício para o desenvolvimento educacional e social dos estudantes.

