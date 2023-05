Prefeitura de Elói Mendes realiza repasse de 80 mil ao Lar são Vicente de Paula

Ressaltamos que é essencial que todos estejamos atentos às necessidades dos idosos em nossa sociedade.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

No dia 23 de maio de 2023, a Prefeitura de Elói Mendes realizou um repasse significativo ao Lar São Vicente de Paula, nosso amado asilo local.

Com grande satisfação, informamos que a Prefeitura destinou um montante de 80 mil reais para apoiar o Lar São Vicente de Paula. Esse investimento reforça o compromisso do município em proporcionar uma vida digna e de qualidade para os idosos que residem no asilo.

Reconhecemos a importância de valorizar e cuidar dos idosos que tanto contribuíram para nossa comunidade. O Lar São Vicente de Paula desempenha um papel fundamental na vida dessas pessoas, oferecendo cuidados, conforto e carinho em todos os momentos.

Ressaltamos que é essencial que todos estejamos atentos às necessidades dos idosos em nossa sociedade. Devemos oferecer-lhes respeito, apoio e compreensão em todas as fases da vida. Juntos, podemos construir um município mais solidário e inclusivo.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes