Prefeitura de Elói Mendes Realiza Manutenção em Mata-Burros e Ponte no Bairro São Domingos

O serviço de manutenção reflete a preocupação em preservar os recursos naturais, promover a segurança e facilitar o acesso responsável às áreas da região.

foto: Prefeitura de Elói Mendes

No dia 25 de maio de 2023, a Prefeitura de Elói Mendes, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma importante ação de manutenção de mata-burro localizado no na Estrada São Domingos e também a manutenção da ponte no rio São Domingos.

A conservação dos mata-burros é apenas uma das diversas iniciativas que visam proteger e valorizar o patrimônio natural do município, contribuindo para o bem-estar da comunidade e das gerações futuras.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes