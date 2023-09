Prefeitura de Elói Mendes realiza manutenção de Estrada Rural

Prefeitura tem se dedicado ao cuidado e à melhoria das vias que ligam a cidade a Monsenhor Paulo e ao bairro da Barra

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A manutenção de estradas rurais desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na qualidade de vida das comunidades que dependem delas para acessar serviços essenciais, transportar mercadorias e promover a integração entre diferentes regiões. No município de Elói Mendes, em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, tem se dedicado ao cuidado e à melhoria das vias que ligam a cidade a Monsenhor Paulo e ao bairro da Barra, promovendo assim um acesso mais seguro e eficiente para os moradores e produtores locais.

A estrada rural que conecta Elói Mendes a Monsenhor Paulo é uma importante via de ligação entre esses dois municípios, permitindo o fluxo de pessoas, veículos e mercadorias entre as comunidades. Além disso, ela desempenha um papel crucial na economia local, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso aos serviços públicos. Por isso, a sua manutenção adequada é uma prioridade para a administração municipal.

A Prefeitura de Elói Mendes, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, tem realizado um trabalho constante de conservação e recuperação dessa estrada rural. Esse trabalho envolve a realização de reparos, a remoção de obstáculos, a limpeza das margens da estrada e a aplicação de cascalho ou asfalto, quando necessário, para garantir a trafegabilidade em todas as estações do ano.

Além da estrada que liga Elói Mendes a Monsenhor Paulo, a Prefeitura também tem se dedicado à manutenção das vias que atendem o bairro da Barra. Esse comprometimento com a infraestrutura rural demonstra o compromisso da administração municipal em atender às necessidades de todas as regiões do município.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes