Prefeitura de Elói Mendes Inicia o Processo de Sinalização Víaria das Ruas do Centro

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A cidade de Elói Mendes está passando por uma importante transformação em seu sistema viário. O início da sinalização nas principais vias, como a Avenida Dom Pedro II, a Rua Getúlio Vargas e a Avenida da Paz, marca o compromisso da Prefeitura de Elói Mendes, por meio da Secretaria de Obras Urbanas, em proporcionar uma cidade mais segura e organizada para seus moradores e visitantes.

As obras de sinalização viária têm como objetivo principal orientar os condutores e pedestres, garantindo a segurança no trânsito e facilitando a circulação de veículos e pessoas. Através da implementação de pintura de faixas de pedestres, demarcação de estacionamentos e outras medidas, a Prefeitura busca promover a ordenação das vias e evitar acidentes.

Essa primeira etapa da sinalização viária é apenas o começo de um projeto ambicioso que se estenderá por todas as ruas do centro de Elói Mendes. A intenção é que, em breve, todas as vias da região central da cidade estejam devidamente sinalizadas, garantindo um trânsito mais fluido e seguro.

A Prefeitura de Elói Mendes, através da Secretaria de Obras Urbanas, tem investido em melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana, visando proporcionar uma cidade mais agradável e funcional para seus habitantes. A implementação da sinalização viária é uma das ações empreendidas nesse sentido, demonstrando o comprometimento do poder público em promover a segurança no trânsito e a qualidade de vida da população.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes