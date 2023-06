Prefeitura de Elói Mendes inaugura novas Unidades de Saúde

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades locais, ressaltando a importância do feito para a comunidade.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Na última sexta-feira, dia 23 de junho de 2023, a Prefeitura Municipal de Elói Mendes deixou um importante marco na área da saúde ao inaugurar a Unidade ESF Antonildes Teixeira Mendes – Centro.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades locais, ressaltando a importância do feito para a comunidade. Essa nova unidade representa um avanço significativo no acesso aos cuidados médicos e no atendimento primário, proporcionando uma estrutura moderna e adequada para a prestação de serviços de saúde à população local.

Já no sábado, dia 24 de junho de 2023, a Prefeitura celebrou a inauguração de mais uma nova unidade Estratégia de Saúde da Família (ESF) no bairro Jardim das Palmeiras. Com grande entusiasmo, a comunidade local recebeu a notícia do novo centro de atendimento, denominado ESF Douglas Ferreira de Freitas, que promete trazer serviços de saúde de qualidade e acessíveis a todos os moradores da região.

O novo ESF Douglas Ferreira de Freitas representa um avanço significativo para a saúde em Elói Mendes, proporcionando uma abordagem holística para o bem-estar da comunidade. Com uma equipe dedicada de profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários, a unidade oferecerá atendimento médico, cuidados preventivos, acompanhamento de doenças crônicas e promoção da saúde.

A inauguração reafirma o compromisso da Prefeitura em garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde, trazendo mais qualidade de vida e bem-estar para os cidadãos de Elói Mendes.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes