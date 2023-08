Prefeitura de Elói Mendes faz Carreata em Prol do Mês de Combate a Violência Contra a Mulher

A presença da Polícia Civil e Militar reforçou a importância da segurança e proteção das mulheres em todos os aspectos da sociedade.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Na última quinta-feira (17), Elói Mendes testemunhou um evento marcante que uniu a comunidade em prol de uma causa crucial: o combate à violência contra a mulher. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção e Assistência Social, liderou uma carreata inspiradora que ecoou pela cidade, transmitindo uma mensagem poderosa de solidariedade e empenho na erradicação desse grave problema. A presença da Polícia Civil e Militar reforçou a importância da segurança e proteção das mulheres em todos os aspectos da sociedade.

A carreata, realizada como parte das atividades do “Mês de Combate à Violência contra a Mulher”, percorreu as ruas do centro de Elói Mendes, além dos bairros da Vila, Cohab e Jardim das Palmeiras. Com cartazes vibrantes, a passeata trouxe à tona a necessidade urgente de criar um ambiente seguro e respeitoso para todas as mulheres.

A participação ativa das forças de segurança demonstrou um comprometimento conjunto na luta contra a violência de gênero. A colaboração entre a Polícia Civil e Militar enviou uma mensagem clara de que a proteção das mulheres é uma prioridade e requer esforços coordenados para promover mudanças reais.

A mensagem anti-violência ecoou pelas ruas, alcançando os corações e mentes de todos que a presenciaram. Esse evento não apenas trouxe conscientização sobre a violência contra a mulher, mas também incentivou a reflexão sobre atitudes individuais e coletivas.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes