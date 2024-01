Prefeitura de Elói Mendes faz a limpeza de enxurrada no Bairro São Domingos

A ponte agora está mais segura e bonita do que nunca, livre de resíduos e entulhos que prejudicavam o fluxo da água e comprometiam a estrutura.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A Prefeitura de Elói Mendes, por meio da dedicada equipe da Secretaria de Meio Ambiente, realizou a limpeza de enxurradas na Ponte do Bairro São Domingos com sucesso!

A ponte agora está mais segura e bonita do que nunca, livre de resíduos e entulhos que prejudicavam o fluxo da água e comprometiam a estrutura. Essa iniciativa não apenas melhora o aspecto visual do bairro, mas também contribui para a preservação do meio ambiente e a prevenção de possíveis transtornos causados por obstruções.

A Prefeitura expressa sua profunda gratidão à equipe da Secretaria de Meio Ambiente e a todos os envolvidos nesse projeto tão importante para a comunidade. É inspirador ver o comprometimento da administração municipal em tornar Elói Mendes um lugar mais seguro e agradável para todos.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes