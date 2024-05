Prefeitura de Elói Mendes e Sindicato Rural fortalecem parceria para atendimento aos produtores rurais!

Além disso, o município oferecerá um novo serviço: no período da tarde, teremos uma sala especial para aferição de pressão, atendida por uma dedicada equipe de enfermagem.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A Prefeitura de Elói Mendes anuncia uma importante iniciativa para garantir que nossos produtores rurais continuem recebendo cuidados médicos de qualidade! Após anos de dedicação, o querido Dr. Gilberto Maiolini se aposentou do Sindicato Rural de Elói Mendes. Para assegurar que nenhum produtor fique desamparado, a Secretaria de Saúde renovou seu compromisso com o homem do campo e reforçou sua parceria com o Sindicato Rural.



Agora, os atendimentos médicos serão realizados pela equipe médica do município. A nova médica assumirá as atividades do Dr. Gilberto e atenderá todas as terças, quintas e sextas-feiras, das 10h às 12h.



Além disso, o município oferecerá um novo serviço: no período da tarde, teremos uma sala especial para aferição de pressão, atendida por uma dedicada equipe de enfermagem. Este serviço beneficiará não só os produtores rurais, mas também outros membros da comunidade, com foco em atendimentos preventivos e reforçando a atenção primária à saúde.



Esta iniciativa é mais um passo na missão da Prefeitura da cidade de cuidar e apoiar aqueles que tanto contribuem para o desenvolvimento.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes