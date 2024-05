Prefeitura de Boa Esperança realiza escuta pública para elaboração da Política Nacional Aldir Blanc

A escuta pública foi conduzida pela empresa Myra Projetos e Consultoria, contratada para conduzir a implementação da Política Nacional Aldir Blanc em Boa Esperança.

Foto: Prefeitura de Boa Esperança

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança, por meio da Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, realizou na última quarta-feira (23/05), a escuta pública para esclarecer dúvidas e ouvir as sugestões dos agentes culturais para a aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc II. O evento ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

A abertura do evento foi com uma breve apresentação sobre os principais pontos da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc II) e sobre a aplicação dos recursos. Ficou definido, após deliberação dos fazedores de cultura presentes, a divisão dos mais de R$ 300 mil reais recebidos por Boa Esperança. A divisão, aprovada em votação, será feita da seguinte maneira: 5% para gastos com operacionalização, 35% destinados a culturas tradicionais, 20% para espaços culturais e 40% destinados a projetos.

Os artistas, as instituições e os fazedores de cultura poderão pleitear a uma única vaga, entre as 30 que serão abertas, desde que não possuam qualquer vínculo com o poder público e que estejam com as prestações da Lei Aldir Blanc I e Paulo Gustavo em dia com o município. A escuta pública foi conduzida pela empresa Myra Projetos e Consultoria, contratada para conduzir a implementação da Política Nacional Aldir Blanc em Boa Esperança.

Fonte: Prefeitura de Boa Esperança