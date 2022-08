Prefeitura de Andradas organizou exposição “Memórias”, alusiva a festa do vinho

Expectador pode conhecer alguns dos momentos dessa festividade ao longo das décadas.

Andradas começou a produção de uvas e vinhos no final do século XIX por intermédio dos experimentos realizados pelo Coronel José Francisco de Oliveira. Porém, foi com o estabelecimento dos imigrantes italianos ao final do século XIX e começo do século XX que a produção se expandiu, transformando-se numa grande atividade econômica.

Em 1954, é organizada e realizada a 1ª Festa do Vinho, evento que possuía como premissas principais a divulgação dos vinhos, o desenvolvimento vitivinícola e a vinda de turistas ao município. Juscelino Kubitschek, então Governador do Estado de Minas Gerais, participou ativamente do evento, premiando alguns vinhos no primeiro concurso realizado, além de premiar a 1ª Rainha da Festa do Vinho, a andradense Ana Maria de Oliveira.

Em 1968, as revistas “O Cruzeiro” e “Manchete”, duas das maiores revistas do Brasil na época, realizaram reportagens especiais sobre a Festa do Vinho. Em um desses registros, “O Cruzeiro” salientou a visita do então Governador do Estado de Minas, o Sr. Israel Pinheiro, que acompanhou de perto as atividades da festa. Historicamente, essa festividade sempre contou com visitas das mais variadas autoridades e personalidades artísticas. Tais exposições midiáticas fizeram com que a Festa do Vinho fosse um dos eventos mais esperados do Sul de Minas Gerais.

Os turistas que por aqui aportavam conheciam e apreciavam os diversos vinhos produzidos pelas dezenas de vinícolas existentes, além de levarem sempre um pouco para casa. Assim, a realização desse evento foi muito importante para alavancar a economia do vinho, pois possibilitou que Andradas ficasse conhecida a nível estadual e nacional como a “Terra do Vinho”. A importância econômica e social do vinho para Andradas pode ser evidenciada na construção do “Pavilhão do Vinho”, imóvel localizado bem no coração da cidade, e que foi construído bem final da década de 1960 com o objetivo de ser a sede principal dos festejos.

A Festa do Vinho sempre contou com uma grande participação popular, além de apresentações de uma grande gama diversificada de artistas musicais, tais como: Roberto Carlos, Agnaldo Rayol, Beth Carvalho, Cazuza, Jair Rodrigues, Ira, Nando Reis, entre outros. A Festa também privilegiou ao longo de seus mais de 50 anos as entidades beneficentes, artistas locais, além é claro, dos produtores e detentores de saberes culturais locais. Nesse ínterim, não podemos deixar de mencionar as diversas manifestações culturais, artísticas e gastronômicas que a Festa do Vinho sempre proporcionou aos seus visitantes e aos andradenses de todas as faixas etárias, classes sociais, grupos étnicos e gêneros.

Assim, torna-se importante que este bem patrimonial de natureza imaterial seja salvaguardado, promovido e incentivado, uma vez que sua realização é de suma importância à Cultura, à Educação, Memória, promoção do vinho e, sem embargo, para os sentimentos de pertencimento e identidade da população andradense. A Festa do Vinho foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Andradas através do Decreto de n.º 1970, em 30 de novembro de 2018.

Desta forma, como forma de rememorar esta festividade, a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura criou a exposição “Memórias”. Ela foi montada, primeiramente, no Pavilhão do Vinho, no Concurso de Escolha da Rainha, realizado no dia 2 de julho de 2022. Posteriormente, durante os dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2022, durante a Festa do Vinho, o expectador pode conhecer alguns dos momentos dessa festividade ao longo das décadas, assim como os objetos que fizeram parte dessa história. Centenas de pessoas visitaram a exposição e deixaram seus nomes na Ata de visitação.

