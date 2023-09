Prefeitura de Alfenas realiza Projeto “Adotar é LegAU”

Os interessados na adoção devem ir até o Hospital de Cães e Gatos conhecer o animal, onde são disponibilizadas informações como idade, personalidade, dados sobre a saúde

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através do Programa de Saúde Animal (Prosan), em parceria com a Universidade Federal de Alfenas (Unifal) lançou no último mês o Programa de Extensão “Adotar é LegAU”, que visa capacitar e sensibilizar os estudantes e população para uma visão mais humanizada em relação aos animais de rua abandonados e impulsionar a adoção responsável.

O Projeto que envolve estudantes e professores de diversos cursos como Ciências Biológicas, Biomedicina, Farmácia, Biotecnologia e Ciências da Computação vai realizar ações educativas em locais como PSF’s, ESF’s e feiras livres além da 1ª Feira de Adoção.

Os interessados na adoção devem ir até o Hospital de Cães e Gatos conhecer o animal, onde são disponibilizadas informações como idade, personalidade, dados sobre a saúde (castração, vacinação e vermifugação). Para que ocorra a adoção a pessoa interessada é orientada sobre a responsabilidade de ser tutor de um cão, informações sobre maus tratos e assinado um termo de adoção responsável, onde se compromete em garantir o bem-estar físico, psicológico e segurança do animal.

Informações sobre cães disponíveis para adoção são disponibilizadas nas páginas no instagram do Prosan (@prosan.alfenas) e do Projeto Adotar é LegAU (@adotarelegau).

Fonte: Prefeitura de Alfenas