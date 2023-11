Prefeitura de Alfenas realiza eventos na Semana da Consciência Negra

Confira a programação

Foto: Prefeitura de Alfenas / Divulgação

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretarias Municipais de Cultura, Educação e Juventude e Turismo realiza ações na Semana da Consciência Negra com palestras, feiras, apresentações musicais, rodas de capoeira e rodas de conversa.

O evento é realizado também pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) DE Alfenas, Coordenadoria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (CIR) e Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (COMPIRA). Confira a programação:

Sábado – 11/11/2023

17h: Encontro de Grupos de Capoeira no Centro Vivencial – Rua Cônego José Carlos, 175 – Parque das Nações

20h: Apresentação Musical DJ Keko – Concha Acústica Praça Getúlio Vargas

Domingo – 12/11/2023

10h: Encontro de Cangada durante a Feira Livre Cultural no Coreto Praça Doutor Emílio da Silveira

Sábado – 18/11/2023 das 09h ás 18h

1ª Feira do Empreendedorismo Afro de Alfenas – Antiga Praça da Estação. Os empreendedores negros poderão realizar a inscrição para participação da feira no aplicativo Conecta Alfenas ou através do endereço: Praça Doutor Fausto Monteiro, 310, ap. 303.

Serão ofertados ajuda de custo aos feirantes. Os interessados em vender alimentos ou bebidas durante a feira devem procurar com antecedência a Vigilância Sanitária.

Domingo e Segunda – 19 e 20 de novembro

20h Peça de Teatro Palmares – Uma História de Luta – Teatro Municipal

Segunda – 20/11/2023

10h: Roda de Conversa na Concha Acústica – Praça Getúlio Vargas

Domingo – 26/11/2023

Das 16h às 18h – 1º Desfile de Beleza Afro de Alfenas no Salão de Festa San Marino: Rua Um, Nº678 Jardim das Palmeiras. As inscrições devem ser realizadas através do aplicativo Conecta Alfenas ou no endereço Praça Fausto Monteiro, 310 – apartamento 303 das 16h às 18h.

19h: Festa Black com DJ Alan Saher a partir das 19h na Concha Acústica Praça Getúlio Vargas.

Fonte: Prefeitura de Alfenas