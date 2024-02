Prefeitura de Alfenas realiza ações para prevenção de ISTs durante o Carnaval

Hoje, na sexta-feira (09) acontece também até as 15h na Praça Getúlio Vargas entrega de preservativos e orientações sobre ISTs.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nos últimos dias ações para prevenção de ISTs durante o Carnaval.

Nesta quinta-feira (08/02), na Mina do Bairro Santos Reis foram realizados testagem de HIV, sífilis, hepatites Be C e entrega de preservativos para a população.

Hoje, na sexta-feira (09) acontece também até as 15h na Praça Getúlio Vargas entrega de preservativos e orientações sobre ISTs. Durante a ação a população poderá realizar vacinação de rotina para adultos e vacinação contra COVID-19 para maiores de 12 anos.

Fonte: Prefeitura de Alfenas