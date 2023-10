Prefeitura de Alfenas realiza 3ª Conferência Municipal de Cultura

Na ocasião foram discutidos o tema: “Democracia e Direito à Cultura”.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretaria Municipal de Cultura, realizou ontem (26/10), na Câmara Municipal de Alfenas, a 3ª Conferência Municipal de Cultura. Na ocasião foram discutidos o tema: “Democracia e Direito à Cultura”.

A etapa municipal faz parte da 4ª Conferência Nacional de Cultura, que tem como principal objetivo fomentar o debate acerca das políticas culturais, envolvendo de maneira abrangente a sociedade.

O propósito é fortalecer os alicerces da democracia e garantir os direitos culturais em todas as esferas do país, harmonizando-os com as políticas públicas sociais e econômicas do Brasil.

Para atingir a Conferência Nacional, é necessário percorrer as etapas municipais e estaduais. Este ano, o tema central é “Democracia e Direito à Cultura”, que será abordado através de seis eixos temáticos:

1. Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura;

2. Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social;

3. Identidade, Patrimônio e Memória;

4. Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural;

5. Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade;

6. Direito às Artes e Linguagens Digitais.

Fonte: Prefeitura de Alfenas