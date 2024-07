Prefeitura de Alfenas realiza 2ª edição Festival Música no Mar de Minas

Programação conta com professores e alunos de vários estados do Brasil e países como Estados Unidos e México.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Educação realiza entre os dias 07 e 13 de julho a 2ª Edição do Festival Mar de Minas.

O evento com entrada gratuita acontece todos os dias às 20h30 no Centro Municipal de Música (Rua Um, 678) e reúne agenda pedagógica de oficinas para instrumentos orquestrais, canto, piano e regência, além de concertos com alguns dos mais relevantes nomes da música erudito do país.

O Festival tem direção artística do maestro Jean Reis e administrativa de Raquel Mantovani e já se tornou referência na agenda cultural de inverno do Sul de Minas, atraindo centenas de músicos a Alfenas, cidade historicamente considerada um celeiro musical. A programação conta com professores e alunos de vários estados do Brasil e países como Estados Unidos e México.

Além da gratuidade em toda a agenda, pensando na descentralização e contrapartida social do projeto, o Festival oferece, ainda, bolsas de estudos, com a oferta de hospedagem, transporte e alimentação aos alunos selecionados. A expectativa é que mais de 70 estudantes sejam beneficiados com a oferta de bolsas, que devem contribuir com a viabilidade de suas formações e a educação musical voltada à formação de músicos aptos à música de concerto no Brasil. Mais informações no site www.festivalmmm.com.br.

Programação:

Domingo – 07 Julho ás 20h30

ORQUESTRA VERSATILIS FILARMÔNICA MINEIRA

Concerto de Abertura

Segunda – 08 Julho ás 20h30h

Pianíssimo – Karin Fernandes, Piano

Terça 09 Julho – 20h30h

Música no Teatro Municipal de Alfenas

Duo10 & Convidados

Quarta 10 Julho – 20h30h

Professores do Festival

Quinta 11 Julho – 20h30h

Orquestra Acadêmica – Regência: Thiago de Moraes

CORO INFANTO-JUVENIL do FMMM – Regência: Regina Kinjo

Alunos Cameristas do Festival



Sexta 12 Julho – 20h30h

Professores do Festival

Voz e Convidados

Coordenação: Francisco Campos

Sábado 13 Julho – 20h30h

Orquestra Sinfônica do FMMM

Solista: Felipe Coelho

Regência: Jean Reis

Concerto de encerramento

OFICINAS

O FMMM apresenta a oportunidade de troca de experiências entre alunos de diversas regiões do país e a imersão em oficinas de aperfeiçoamento, que trazem 25 professores considerados referências, tanto nacionais quanto internacionalmente. A agenda pedagógica oferece classes de flauta, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, violão, piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, canto, práticas de Coro e Regência.

CONCERTOS NOTURNOS

O público apreciador de música, ao longo de uma semana, é convidado a uma agenda que evidencia as obras de alguns dos mais relevantes compositores da história da música erudita, em programas executados por músicos de trabalho reconhecido dentro e fora do país. O Festival apresenta um concerto, a cada noite. A programação tem participação de professores e alunos do festival vindos de vários estados do país, além do exterior, de países como Estados Unidos e México.

Fonte: Prefeitura de Alfenas