Prefeitura de Alfenas promove “Dia D” de combate à dengue no próximo sábado

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas está trabalhando de forma incansável para conter os avanços dos casos de dengue na cidade. Por isso, no próximo sábado (24), das 08h às 12h, será realizado o Mutirão de Combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor de arboviroses como a dengue, chikungunya e a zika.

Neste dia, serão intensificados os mutirões de limpeza, com recolhimento de utensílios que podem servir de criadouro para o mosquito, além das visitas as casas com orientações e distribuição de panfletos. Seis bairros onde há maior incidência de casos serão contemplados neste dia, são eles: Morada do Sol, Jardim Furnas, Parque das Nações, Vila Betânia, Jardim Nova América e Pôr do Sol. O ponto de encontro para o mutirão será o PSF Vila Betânia.

Durante o mutirão serão recolhidos os objetos inservíveis que podem servir de criadouro para o mosquito como pneus, garrafas, latas, entre outros. Eles devem ser disponibilizados pelos moradores nas calçadas para o recolhimento.

A Prefeitura está tomando todas as providências possíveis para que o mosquito não vença essa guerra. Mas é essencial que a população faça também a sua parte. Elimine os focos do mosquito, permita a entrada dos fiscais, deixe os inservíveis na calçada nos dias de mutirões.

Fonte: Prefeitura de Alfenas