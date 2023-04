Prefeitura de Alfenas participa de reunião para discutir ações de segurança nas escolas

A próxima reunião vai acontecer no dia 03 de maio.

Foto: Prefeitura de Alfenas

O prefeito Fábio Marquês Florêncio se reuniu na última quarta-feira (19/04), no Gabinete de Gestão Integral Municipal com o Grupo de Trabalho para Segurança nas Escolas de Alfenas e representantes das escolas municipais, estaduais e privadas para discutir e analisar ações que estão sendo desenvolvidas no município.

Durante a reunião o prefeito destacou os esforços realizados para ampliar e fortalecer a segurança nas escolas, como a instalação de câmeras e alarmes interligados a Central de Monitoramento da Guarda Municipal, a contratação de empresa privada de segurança na porta das escolas e a abertura de concurso público para a contratação de 30 Guardas Municipais para criação do Pelotão de Segurança Escolar (PSE).

O Secretário Municipal de Defesa Social Leonardo Vilela, ressaltou que todas as escolas já aderiram ao aplicativo S.O.S Escola Segura e estão sendo monitoradas pela Guarda Municipal, que juntamente com a Polícia Militar estão realizando rondas e presença nas escolas do município.

Ao final da reunião foi criado uma Rede Segurança, que terá a participação de um representante de cada escola. O grupo vai trabalhar agilizando as ações e comunicação entre forças de segurança e unidades educacionais. A próxima reunião vai acontecer no dia 03 de maio.

Fonte: Prefeitura de Alfenas