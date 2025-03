Prefeitura de Alfenas inaugura nova Sala Multissensorial

O espaço foi projetado para transformar a terapia em uma experiência interativa

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, por meio das secretarias de Saúde e Educação, realizará a inauguração da Sala Multissensorial IUP6D, localizada na Praça Fausto Monteiro, 94-A, 1º andar – Centro. O evento de inauguração acontecerá no dia 28/03/2025, às 9 horas, no Teatro Municipal de Alfenas, situado na Praça Fausto Monteiro, 347 – Centro. Os atendimentos oferecidos na Sala Multissensorial objetivam instrumentalizar, integrar e otimizar os diversos tipos de terapias e tratamentos.

O atendimento clínico é proposto através de treinos, atividades e jogos que promovem o desenvolvimento sensorial, de habilidades cognitivas e motoras, melhorando resultados de pacientes e desempenho de equipes de forma mensurável, principalmente em indivíduos que apresentam transtornos do neurodesenvolvimento e aprendizagem. O espaço foi projetado para transformar a terapia em uma experiência interativa, utilizando tecnologia avançada para atender às necessidades específicas de cada paciente.

Inicialmente, o atendimento será destinado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, promovendo terapias de forma lúdica e interdisciplinar. A sala recebe o nome de 6D porque trabalha seis canais de aprendizagem do atendido: audição, paladar, olfato, tato, visão, equilíbrio e movimento.

“Nosso compromisso é oferecer soluções que impulsionam o desenvolvimento cerebral e que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Essa nova sala representa um avanço significativo nessa missão, permitindo que nossos alunos e pacientes tenham acesso a terapias com tecnologia de ponta.”, afirma Aline Narciele, Coordenadora da Sala Multissensorial IUP6D.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de profissionais da saúde, educadores, autoridades locais e convidados interessados em conhecer de perto os benefícios da sala. Além de representar uma inovação no atendimento, esse espaço contribuirá para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e transtornos globais do neurodesenvolvimento.

Sobre a Neurobrinq: A Neurobrinq é uma startup de tecnologia que desenvolve ferramentas e aplicativos para otimizar os serviços nas áreas de educação e saúde, integrando diferentes dispositivos tecnológicos para melhorar a qualidade do atendimento.

Fonte: Prefeitura de Alfenas